A cura della Redazione

Terzultima giornata del campionato di Eccellenza. Il Savoia di mister Barbera (foto) ospita in casa (stadio "Papa" di Cardito") lo Sporting Club Eracolanese.

Il match si giocherà domenica 2 aprile alle ore 16.

I biglietti sono in vendita al costo di 10 euro presso Tabacchi Di Donna, via IV novembre, 56; Caffetteria Savoia, via G. Avallone, 23; Bar Andolfi, Corso Umberto I, 367/A; Pasticceria Paolillo, Piazza Imbriani, 19; Club Passione Popolare, via Vesuvio.