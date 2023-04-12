Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, match di andata dei quarti di finale di Champions League
Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Bennacer, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti
Arbitro: Kovacs (Romania)
Assistenti: Marinescu-Artene (Romania)
IV Uomo: Fesnic (Romania)
Var: Dankert (Germania)
Avas: Fritz (Germania)
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