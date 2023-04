A cura della Redazione

In occasione della prima giornata del Campionato Regionale di Gym Boxe, svoltasi a Sant'Anastasia (Napoli), Davide De Martino, il fratello de più noto Stefano, ha gareggiato e vinto al suo primo match ufficiale.

Grande emozione del ragazzo che nei giorni degli allenamenti e nei momenti che precedevano la gara si è anche motivato ripetendo che al famoso fratello faceva enormemente piacere di questo percorso da lui intrapreso. Malgrado sia stato abituato alle grandi e forti emozioni del figlio Stefano, papà Enrico è stato continuamente in contatto con il piccolo di casa e con il Maestro per seguire le vicende del più giovane dei De Martino.“Non ho potuto partecipare al primo match di Davide - ha detto - ma anche a distanza mi sono fortemente emozionato ricordando i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo”.

Soddisfatto anche il Maestro Biagio Zurlo: “Per un discreto periodo ho allenato Stefano alla Boxe Vesuviana - ha dichiarato -, senza potergli far fare gare per la sua carriera artistica, ed adesso, allenando Davide e farlo salire sul ring, per una competizione ufficiale, malgrado si tratti di Campionato di Boxe senza contatto pieno, è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.