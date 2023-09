A cura della Redazione

Terza giornata del campionato di Eccellenza. Nel girone A, il Savoia, reduce dalla sconfitta contro l'Acerrana, ospita il Quarto Afrograd.

Il match si giocherà domenica 24 settembre, alle 15.30, al "Papa" di Cardito.

Il costo del biglietto è di 10 euro. I tagliandi sono acquistabili, per i tifosi di Torre Annunziata, presso Tabacchi Di Donna di via IV Novembre, Bar Andolfi di corso Umberto I, Pasticceria Paolillo di piazza Imbriani e Club Passione Popolare di via Vesuvio a Torre Annunziata. Per i supporters ospiti, invece, saranno disponibili all'esterno dello stadio prima della gara. Il costo è sempre di 10 euro.