A cura della Redazione

Marco Guida protagonista ad Euro 2024. L'arbitro internazionale di Torre Annunziata è stato scelto dal Comitato Uefa per dirigere le gare nella competizione continentale che prenderà il via in Germania a giugno. L'altro collega italiano selezionato è Daniele Orsato.

In tutto saranno 18 i fischietti chiamati a dirigere le 51 gare della kermesse calcistica.

Guida avrà come guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre gli assistenti di Orsato saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. E al VAR ci saranno anche altri due italiani, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

"È un risultato straordinario, frutto del grande lavoro tecnico che si sta portando avanti - ha commentato il presidente dell'Aia Carlo Pacifici -. Si tratta infatti del riconoscimento internazionale del valore del movimento arbitrale italiano che è in continua crescita in tutti i ruoli: arbitri, assistenti e video match officials. A livello mondiale ed europeo siamo tornati ad essere interlocutori credibili. Con le componenti internazionali, FIFA e UEFA, e con molte altre Federazioni internazionali abbiamo infatti contatti di collaborazione costanti e proficui. All'interno dell'organico abbiamo associati di grande qualità, protagonisti oggi delle principali competizioni internazionali, e giovani che sotto la guida dei nostri tecnici stanno crescendo e rappresenteranno il futuro dell'Associazione Italiana Arbitri".