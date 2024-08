A cura della Redazione

Oggi, mercoledì 7 agosto, alle ore 17,30 a ‘Il Castagneto’ di Sturno il secondo allenamento congiunto della stagione per la squadra di Torre Annunziata, il Savoia, contro l’Avellino Primavera. Sarà l’occasione per rivedere all’opera la squadra oplontina che venerdì, mentre ritornerà dal ritiro di Sturno, conoscerà il calendario della stagione.

Infatti, alle ore 14 del 9 agosto saranno diramati i calendari della Serie D. Il Savoia è inserito nel girone G di cui fanno parte anche le squadre della Sardegna e del Lazio.

Ieri di nuovo le doppie sedute di allenamento nel ritiro di Sturno per il Savoia, dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri alla squadra.

Mister Campilongo nella mattinata di ieri ha diviso la squadra in tre gruppi per disputare delle partite di esercitazione a metà campo in 7 contro 7. Obiettivo sempre quello di lavorare su entrambe le fasi. Anche nel pomeriggio esercitazioni tattiche con la squadra impegnata negli spazi stretti. Per i portieri allenati da mister Vincenzo Improta, invece, lavoro sulla forza al mattino e sulla tecnica nel pomeriggio.

Prosegue, invece, senza intoppi la riabilitazione di capitan Giacomo Mengoli e del difensore Alessandro Celli che stanno svolgendo fisioterapia e dalla prossima settimana potrebbero riaggregarsi ai compagni. Nessun problema invece per Mattia Passaro uscito anzitempo nell’allenamento congiunto contro lo Sturno Frigento.

Tutti promossi alla prova del peso. A pranzo pasta asciutta e pesce spada nel menù del giorno e in serata la squadra ha cenato con risotto ai quattro formaggi e scaloppina al limone. Nei pasti del Savoia non mancano mai le verdure e le ottime crostate preparate dal Casa Reale Hotel.