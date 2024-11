A cura della Redazione

Il Savoia pareggia in casa contro la Puteolana (1-1) nel giorno del debutto di mister Giacomarro in panchina. Importante prestazione della formazione oplontina che con un grandissimo gol di Negro risponde a Palma, ottenendo un pari che va stretto agli oplontini.

Giacomarro fin dal primo minuto schiera i nuovi acquisti Lauria e La Monica e il Savoia parte alla ricerca del gol, con Maniero che all’11’ vede il suo colpo di testa deviato da Leone. Al 16’ la squadra di Torre Annunziata ancora pericoloso con una conclusione di Negro sulla quale Leone si salva di piede. Puteolana pericolosa al 25’ quando l’ultimo difensore del Savoia scivola e Mascari si ritrova un pallone d’oro tra i piedi che calcia a lato. Ospiti in vantaggio al 34’: Palma raccoglie una respinta di D'Agostino ribadendo in rete dopo una conclusione di Russo. Savoia che reclama per un fallo in area di rigore su Sellaf, ma per l’arbitro è tutto regolare. La reazione oplontina arriva su punizione di Sellaf che impegna a terra il portiere flegreo.

Sotto di un gol, il Savoia nella ripresa continua ad avere un piglio aggressivo e al 57’ segna la rete del pari: splendido lancio a scavalcare la difesa di Guifo Bogne, Negro controlla e conclude dove il portiere della Puteolana non può arrivare siglando l’1-1. Il finale vede le due squadre contendersi l’intera posta in palio, con il Savoia che con gli ingressi di Bezzon e Intinacelli prova a rompere l’equilibrio. Al “Piccolo” di Cercola, nell’ultima delle tre partite in campo neutro e a porte chiuse, finisce 1-1 risultato che va stretto al Savoia.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): D’Agostino - Orta, Celli, Guifo Bogne - Bitonto ‘06, Sellaf ‘05 (64’ Onda ‘06), Lauria, La Monica (76’ Bezzon), Del Mondo ‘05 (92’ Fiasco ‘06)- Maniero, Negro (76’ Intinacelli). A disposizione: Santino ‘04, Musella ‘06, Paudice ‘08, Schiavi, Della Vecchia ‘06. All. Giacomarro.

Flegrea Puteolana (3-5-2): Leone ‘05 - Sbuttoni, Montuori, Astemio ‘06 (89’ Casile ‘06) - Cess, Russo (64’ Cangemi), Mungo, Palma, Balzano ‘04 - Dammacco (46’ Coniglio), Mascari. A disposizione: Polverino, Cherubini, Lo Coco ‘04, Diabate ‘05, Occhiuto ‘05, Bombaci ’06. All. Marra.

Arbitro: Leorsini di Terni

Assistenti: Ceci di Frosinone e Scaringella di Latina.

Marcatori: 34’ Palma, 57’ Negro.

Ammoniti: 19’ La Monica, 22’ Mungo, 40’ Negro, 63’ Sbuttoni,73’ Bitonto, 88’ Cangemi,

Recupero: 1’ pt, 5’ st.