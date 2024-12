A cura della Redazione

Co Ge Vesuvio Oplonti a Crotone per cercare di allungare la striscia di risultati positivi. Dopo i due successi ottenuti tra le mura amiche, per la formazione di Torre Annunziata del coach Alminni trasferta impegnativa sulla costa ionica. Squadre in campo alle 17.30 sul rettangolo del PalaKro.

LE AVVERSARIE - Quattro successi pieni in altrettante uscite casalinghe e tre punti racimolati perdendo al tie-break, in casa di Modica, Santa Teresa di Riva ed Arzano. A Crotone sono cadute Caltanissetta, Castellana, Marsala e Pescara. Anche a Roma, con Volleyrò, unica gara senza punti, la sconfitta è arrivata dopo un set perso 30 a 28. I centimetri e l’esplosività di Maria Sofia Barbaro, opposta, classe 2003, una delle armi migliori delle calabresi che hanno nella centrale Izabela Kus la loro bandiera.

LE PAROLE DEL DG CARMINE ARPAIA - In settimana, dopo la prestazione più che convincente messa in campo contro la Star Volley Bisceglie, a parlare è stato il direttore generale, Carmine Arpaia: “La partita a Crotone è un crocevia del nostro campionato. La squadra sta acquisendo la consapevolezza delle proprie potenzialità e sta trovando i giusti ritmi nella gestione della partita. I risultati fanno bene al morale e alla classifica e permettono di affrontare con maggiore lucidità anche sfide belle e complicate come questa di Crotone che è una gara che non possiamo sbagliare e nella quale siamo chiamati ad esprimere il massimo”.