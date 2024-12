A cura della Redazione

Novembre non è certo stato un mese positivo per la prima squadra del Basketorre. I ragazzi di coach Passeggia, tra il mese scorso e l’inizio di dicembre, hanno incassato ben quattro sconfitte, rimediando solamente due vittorie. Non è l’avvio di stagione che i torresi si aspettavano, ben diverso dall’anno scorso, che invece iniziò nel migliore dei modi.

Le sconfitte sono il frutto di poca intraprendenza in attacco e disattenzioni nella fase difensiva. Quasi sempre infatti, le partite sembravano avere un esito chiaro già nei primi minuti del secondo tempo. Se i torresi riuscivano a produrre canestri nella prima frazione, non appena la squadra avversaria saliva in cattedra gli oplontini non riuscivano a mantenere il ritmo, concedendo qualcosa di troppo in difesa. Nei minuti conclusivi d’altro canto, il Basketorre riusciva quasi sempre a riavvicinarsi, muovendosi però troppo tardi per effettuare una rimonta.

Nemmeno il fattore campo sembra essere favorevole ai biancocelesti: la metà delle sconfitte sono arrivate al Palamarconi. Se l’anno scorso il parquet di casa aveva rappresentato un grande vantaggio per il Basketorre, oggi è come un campo qualunque, dove si può vincere, ma allo stesso tempo perdere, con facilità.

Dopo la 4ª giornata, conclusasi con la sconfitta esterna contro il C.B.T.A., i biancocelesti hanno prolungato la striscia negativa arrendendosi contro Gragnano, al Palamarconi, il 10 novembre. I torresi non sono riusciti a mantenere un considerevole vantaggio accumulato alla fine del primo tempo, facendosi superare nel finale in una partita gettata al vento.

Ritorno momentaneo alla vittoria poi nella 6ª giornata. Grande prova da parte dei ragazzi di Passeggia fuori casa contro Basket Bellizzi, sconfitti per 51-56. La voglia di combattere fino al fischio finale ha condotto i torresi verso una vittoria al cardiopalma.

Il Basketorre sembrava essersi ripreso, ma ecco tre sconfitte di seguito che abbattono ancora una volta il morale dei giocatori. I biancocelesti si sono arresi contro Paestum in trasferta, il 24 novembre, poi contro Ercolano in casa il 27 novembre, e infine contro Vico Equense in trasferta il 1º Dicembre.

Una reazione è arrivata solamente ieri, nel match contro Polisportiva Torretta al Palamarconi, vinto per 68-50. Una prova di forza notevole, che deve essere un punto di ripartenza per la squadra torrese se vuole aspirare a buone posizioni. La formazione oplontina occupa il dodicesimo posto della classifica di Divisione Regionale 2, una posizione che di certo non gratifica gli atleti. I ragazzi tuttavia non si vogliono abbattere, lavorano ogni settimana per cercare di reagire e tornare a buoni livelli. Per sapere se l'impegno si tramuterà in risultati positivi bisognerà solo aspettare i prossimi incontri, cruciali per delineare un percorso in questa stagione.

Ottimo inizio dell ’ Under 19, imbattuta e in cima alla classifica

Non affiorano, invece, segnali negativi nella stagione dell’under 19, perfetta fino ad oggi. I ragazzi, che sono impegnati in gran parte anche in prima squadra, stanno lavorando eccelsamente, dominando i match. Nessuna chance per gli avversari, tutte le vittorie dell’Under 19 sono arrivate con un distacco minimo di 20 punti.

Ottimo inizio che può determinare una stagione ricca di emozioni: l’anno scorso il gruppo ha perso nei playoff, nella stagione in corso i ragazzi hanno fame di arrivare fino in fondo. Il potenziale c’è e gli atleti torresi dovranno sfruttarlo al massimo per vivere le emozioni sperate.

L ’ Under 17 riprende dall’epilogo dello scorso anno: imbattuta

Seguendo l’esempio dell’Under 19, anche l’under 17 inizia la stagione da imbattuta e prima nel suo girone. I ragazzi, che l’anno scorso incredibilmente chiusero la prima fase della stagione con zero sconfitte, vogliono replicare quanto di buono fatto la scorsa annata, affrontando però con più decisione i playoff, dove putroppo caddero.

Anche l’Under 17 sta dominando le sue partite, correndo ben pochi rischi. Si prospetta una stagione positiva.

Buon inizio dell ’ Under 15, due successi e solo una sconfitta

Parte bene la stagione del gruppo Under 15: lasciatosi alle spalle la passata stagione, per lo più negativa, il giovane gruppo inizia col piede giusto la stagione 24/25. Dopo una sconfitta inaugurale contro San Giorgio, i piccoli torresi hanno saputo vincere contro Scafati, per un solo punto, e contro Scuola Basket Corrado, per 12 lunghezze. Da qui, i ragazzi possono solo migliorare, portando avanti una stagione di crescita e sviluppo.

Aldo Bonzani