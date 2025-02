La prima squadra del Basketorre, nel campionato Divisione Regionale 2, ha da poco superato il giro di boa. Prima metà di stagione che non si può definire finora positiva, ma non tutto è perso. I biancocelesti di Torre Annunziata sono attualmente tredicesimi in classifica, con 14 punti, a meno 21 dalla vetta: di certo non una posizione ottimale. D’altronde lo score segna 7 vittorie e ben 12 sconfitte. Se l’anno scorso le gare senza punti in tutto l’arco della stagione erano state 13, una in meno a quelle accumulate finora, risulta complicato migliorare la stagione passata. Tuttavia l’obiettivo playoff è comunque raggiungibile: c’è la possibilità, con un andamento positivo, di poter accedere alla seconda fase.

Questo richiede però un salto di qualità attraverso prestazioni decisamente migliori dove far emergere soprattutto la concentrazione. Diverse volte è infatti capitato di assistere a rimonte, anche clamorose, da parte degli avversari per una serie di disattenzioni degli oplontini. Inoltre, è fondamentale acquisire una certa continuità nei risultati: a monte di tutte le difficoltà che si possono incontrare partita per partita, occorre saper sempre sfruttare al massimo ogni occasione, portando a casa risultati. Tutto questo può essere auspicabile per una squadra come il Basketorre: i torresi hanno già dimostrato di poterlo fare, e anche bene. La qualità degli atleti non manca, tantomeno la grinta e la voglia, insomma gli elementi per arrivare ai playoff ci sono, vedremo se sapranno essere sfruttati.

Anche questo scorcio di Febbraio si è palesato in linea con il trend precedente: i biancocelesti hanno subito 2 sconfitte contro una vittoria.

Il primo passaggio a vuoto è avvenuto a inizio mese, il 3 febbraio, a Sala Consilina: i padroni di casa si sono imposti sui torresi con un pesante distacco, vincendo per 73-55. Gli oplontini non sono mai stati in partita, permettendo la fuga agevole degli avversari.

Quasi una settimana dopo, il 9 febbraio è però arrivata la reazione: il Basketorre prevale su CUS Napoli per un soffio al Palamarconi, portando a casa la partita per 57-55. Il parquet di casa è sempre d’aiuto per la formazione torrese, che esce vincitrice da un tira e molla protratto lungo l’intera durata del match.

Domenica scorsa, il 16 febbraio, il Basketorre è tornato a cedere agli avversari contro Siano, in una partita ad elevato punteggio, conclusasi sul 98-89. Per un tifoso neutrale un match straordinario: molti canestri e squadre protagoniste di una battaglia a suon di punti.

Con questi numeri la possibilità di ribaltare il record mensile negativo: i torresi sono attesi da due incontri fondamentali, che potrebbero segnare sia una svolta positiva della stagione quanto un’ulteriore condanna. Il primo di questi è un match sentitissimo: il derby contro il C.B.T.A. Nel girone di andata era terminato con una sconfitta per i biancocelesti, che saranno sicuramente vogliosi di una rivincita.

L’ultimo match, che si terrà proprio il 28 febbraio, sarà contro Portici, al Palamarconi. Vedremo se la formazione torrese saprà terminare il mese con un atteggiamento positivo, che sarebbe un ottimo segnale per gli eventuali playoff.

Brillante stagione dell’Under 19, capolista e imbattuta in casa

È quasi perfetta la stagione dell’Under 19 del Basketorre: i torresi sono attualmente primi nel girone, con una sola sconfitta, datata 14 gennaio contro San Giorgio. Solo vittorie per la squadra torrese da quel momento; il punto di forza migliore è il Palamarconi: sul parquet di casa sono imbattuti, nessuno lo ha ancora espugnato.

Il gruppo guidato da Mautone, Palmieri, Betteghella e compagni brilla nel loro girone, mentre questi stessi ragazzi si dividono gli impegni dando una grossa mano anche alla prima squadra. Le potenzialità sono più che buone: la squadra può puntare al successo finale.

Per ora devono, però, pensare a chiudere il proprio girone conservando la leadership in classifica: li attende un ultimo match contro Olimpia Capri nella splendida cornice isolana per rendere ulteriormente brillante la stagione.