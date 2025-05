A cura di AdnKronos

Oggi, giovedì 29 maggio, al Roland Garros 2025 andrà in scena un derby italiano. Flavio Cobolli sfida infatti Matteo Arnaldi nel secondo turno del torneo francese, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner lo scorso gennaio. Cobolli, all'esordio a Parigi, ha battuto in tre set il croato Marin Cilic, mentre Arnaldi ha superato in cinque e in rimonta il canadese Felix Auger Aliassime.

In caso di passaggio del turno, sulla strada di Cobolli o Arnaldi potrebbe esserci Alexander Zverev, numero tre del mondo, che sfiderà Jesper de Jong nel secondo turno del Roland Garros.