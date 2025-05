A cura di AdnKronos

Dopo l'argento nella 10 km, Ginevra Taddeucci vince la medaglia d'oro nella 5 km con il crono di 59'51"95, nella seconda giornata degli europei di nuoto in acque libere a Stari Grad, sull’isola croata di Hvar. La 27enne fiorentina - tesserata per Fiamme Oro e AC Group Canottieri Napoli e allenata da Giovanni Pistelli - ha mantenuto le distanze dalla seconda, l'ungherese Viktoria Mihalyvari, che ha chiuso in 59'53"94 con un distacco di 1.99 secondi. Completa il podio la spagnola Maria De Valdes Alvarez, terza in 59'55"03.

Sesta posizione per Giulia Gabbrielleschi. La 28enne pistoiese - tesserata per Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi e allenata da Massimiliano Lombardi - chiude con il tempo di 59:57.26. Nono tempo per Barbara Pozzobon in 59'59"05. Dopo un avvio in salita la 31enne trevigiana - tesserata per Fiamme Oro e Hydros e seguita da Fabrizio Antonelli - scala posizioni nel corso della gara: tredicesima al primo rilevamento, decima alla fine del secondo giro e nona al tocco finale.

Alle 15 in programma la prova maschile della 5 km con gli azzurri Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri e Dario Verani a caccia di medaglie.