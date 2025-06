A cura di AdnKronos

L'Italia scende in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Nazionale azzurra sfida oggi, venerdì 6 giugno, la Norvegia all'Ullevaal Stadion di Oslo nella prima giornata del gruppo I. La squadra del ct Luciano Spalletti è attesa quindi dal primo appuntamento verso la rassegna iridata in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dopo aver fallito la qualificazione alle due scorse edizioni. Nel gruppo I, oltre a Italia e Norvegia, ci sono anche Estonia, Israele e Moldavia.

La sfida tra Norvegia e Italia è in programma oggi, venerdì 6 giugno, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni, con il ct Spalletti che ha dovuto gestire, negli ultimi giorni, il caso scoppiato intorno al difensore dell'Inter Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione in Nazionale:

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

Norvegia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match della Nazionale sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.