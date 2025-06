A cura di AdnKronos

Holger Rune si impegna in campo, ma non solo. Il numero 8 del ranking Atp ha lanciato la sua ultima trovata sul web. In cosa consiste? Il danese ha aperto uno store online per vendere il suo classico merchandising, ma anche veri e propri cimeli. Come le racchette... distrutte in campo. Rovinate, graffiate e deformate, ma tutte firmate.

"Le racchette distrutte di Holger Rune sono oggetti da collezione rarissimi, utilizzate nelle partite ufficiali e disponibili solo in numero molto limitato - si legge sul sito Official Holger Rune Shop -. Perché? Perché Holger raramente si lascia sopraffare dalla frustrazione. Ma quando lo fa, il momento e la racchetta raccontano una storia. Ogni racchetta è autenticata, usata in partita e completamente unica. Ne esistono solo poche". Una trovata di certo particolare quella del danese, che non si è fatto problemi nel fissare i prezzi, che vanno da 5 a 6mila euro.