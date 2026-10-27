Allegri in conferenza: “Ho deciso di rinunciare al ricorso. Risultati? Parlare serve a poco”

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia della partita all'U-Power Stadium

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Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli in programma domani, martedì 28 ottobre alle 20:45.

"Cosa è successo contro la Roma? C'è poco da dire, posso solamente dire che ho deciso di rinunciare il ricorso, non si sa mai, poi me ne danno 4. Il dispiacere più grosso non è la squalifica, ma il fatto di non essere riusciti a vincere dopo aver fatto una buona partita. Mi dispiace non essere in panchina nelle prossime due gare contro Monza e Juventus, io in panchina mi diverto. Chi andrà in panchina farà sicuramente molto meglio di me”. Queste le parole del tecnico partenopeo riguardanti la squalifica di due turni e il pareggio di sabato contro la Roma.

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Max Allegri si è espresso anche sulla classifica: “Questo è un momento in cui parlare serve a poco, siamo in ritardo in classifica. Bisogna stare zitti e continuare a lavorare”.

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E ancora: "La gara contro il Monza? Dobbiamo fare meglio nella distribuzione del gioco, abbiamo forzato delle giocate quando eravamo in vantaggio per 2-0 contro la Roma. Noi dobbiamo migliorare in alcuni dati, nei primi tempi abbiamo subito solo 2 gol, nei secondi tempi ben 8. Dobbiamo alzare l'asticella per riportare le cose alla normalità".

Allegri ha poi fatto il punto sulle condizioni di alcuni calciatori: “Alcuni giocatori stanno migliorando la condizione come Mctominay e Anguissa. Allison ha fatto dentro e fuori, Neres si è fermato di nuovo. Ora avremo anche Badiashile fuori. Dobbiamo essere bravi e anche un po' fortunati nell'ottenere risultati e allo stesso tempo recuperare giocatori”.

Il parere del tecnico su Hojlund e Lucca

“Lucca? Avrà ancora chance per giocare, aveva fatto un ottimo precampionato. È un ragazzo che sente le pressioni un po' di più, è sempre entrato bene quando l'ho messo in campo. Bisogna essere sempre fiduciosi, è un buon giocatore. Hojlund? Sta molto bene fisicamente, contro la Roma ha lavorato molto bene con la squadra".

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Lobotka, Gilmour o De Bruyne: la scelta del play

“Se davanti alla difesa gioca Lobotka ha delle caratteristiche da sfruttare; se gioca Gilmour ha caratteristiche diverse dallo slovacco, invece De Bruyne ha un gioco più verticale. A seconda di chi gioca cambia anche il modo di giocare della squadra. De Bruyne è straordinario, ma non può giocare tutte le partite".

Come migliorare la fase difensiva?

“Come migliorare in difesa? Siamo una squadra che prende circa 4 tiri di media nello specchio della porta. Bisogna lavorare meglio in certi momenti della partita, come nel caso del gol di Soulè e nel caso del terzo gol della Roma. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare d'invertire questo trend in campionato", ha concluso così Allegri.