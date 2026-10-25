Il maestro Lucio Zurlo entra nella Hall of Fame del Pugilato: prestigioso riconoscimento a Forlì

Prestigioso riconoscimento per il maestro Lucio Zurlo, originario di Torre Annunziata, entrato ufficialmente nella Hall of Fame del Pugilato nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Salone delle Feste del Grand Hotel di Forlì.

Un premio che celebra oltre mezzo secolo di attività nel mondo della boxe, non soltanto per i risultati sportivi raggiunti, ma soprattutto per il ruolo di educatore e punto di riferimento per generazioni di giovani che hanno frequentato e continuano a frequentare la palestra Boxe Vesuviana, da lui fondata e portata avanti con passione, dedizione e grandi sacrifici.

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Lucio Zurlo: «Le medaglie più belle sono i ragazzi diventati uomini e padri di famiglia»

Particolarmente emozionante il discorso pronunciato dal maestro Zurlo sul palco al momento della premiazione. «Mi ritengo un fortunato per aver potuto guidare nel loro percorso sportivo atleti che hanno partecipato e vinto Olimpiadi, Campionati del Mondo, d'Europa e d'Italia. Non cito nessuno per paura di dimenticare qualcuno, perché sono veramente tanti dal 1960».

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Poi il passaggio più significativo, che racchiude la filosofia di vita e di insegnamento del maestro: «Le medaglie più belle e significative sono quelle di quei ragazzi che, frequentando la palestra e avendomi avuto come guida, sono diventati ottime persone e buoni padri di famiglia. E quando mi incontrano ancora mi abbracciano e mi ringraziano per gli anni trascorsi alla Boxe Vesuviana».

Un riconoscimento anche alla memoria del giornalista Franco Esposito

Nel corso della stessa serata è stato conferito anche un premio alla memoria del giornalista Franco Esposito, ritirato dal vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), Rosario Africano.

Dopo aver ringraziato gli organizzatori, Africano ha voluto rendere omaggio proprio a Lucio Zurlo, ricordando quanto il maestro sia stato importante anche nel suo percorso personale e sportivo. «Se sono diventato dirigente sportivo lo devo anche io al maestro Lucio, che è stato per me una guida e un punto di riferimento, spronandomi sempre a non mollare anche nelle difficoltà, proprio come ha sempre fatto con i propri atleti».

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Una vita dedicata alla boxe e ai giovani

L'ingresso nella Hall of Fame rappresenta un ulteriore riconoscimento alla straordinaria carriera di Lucio Zurlo, figura storica del pugilato di Torre Annunziata. Un maestro capace di formare campioni sul ring, ma soprattutto di trasmettere ai giovani valori come il rispetto, la disciplina, il sacrificio e la determinazione.

Un'eredità sportiva e umana che va ben oltre le medaglie e i titoli conquistati, e che continua a vivere attraverso le generazioni cresciute nella palestra della Boxe Vesuviana.