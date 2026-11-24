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Sinner, intervento riuscito al ginocchio destro: recupero tra tre e quattro mesi
L'intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen, è riuscito secondo le previsioni dello staff medico.
Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro oggi, 24 novembre, e l’intervento chirurgico effettuato a Turku è stato eseguito con successo, rispettando le tempistiche e le previsioni dello staff medico.
A occuparsi dell’operazione è stato il professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese considerato uno dei maggiori esperti internazionali nel trattamento degli infortuni degli sportivi. Lo specialista aveva già incontrato il tennista azzurro a Milano durante lo scorso fine settimana, effettuando gli ultimi accertamenti prima di arrivare alla scelta definitiva dell’intervento. I tempi di recupero sono tra i tre e i quattro mesi.
Ad accompagnare il campione di Wimbledon il medico altoatesino Herbert Schönhuber che ha spiegato che l'operazione effettuata da Lempainen ha riguardato l'allungamento della bandelletta ileotibiale, ritenuta la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista. Oltre a Schönhuber insime a Sinner a Turku ci sono il papà Hanspeter, il manager Alex Vittur e il professor Alberto Zangrillo.
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