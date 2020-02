A cura della Redazione

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. La lettera di dimissioni è stata acquisita stamani al protocollo di Palazzo Mosti, sede del Comune. Ancora non comunicate le motivazioni del gesto dell'ex ministro. A chi gli chiede qual è il motivo che lo ha spointo a prendere questa sua decisione, risponde: "Non vi dico niente, sono in silenzio stampa". Forse l'avrà fatto per zittire la sua maggioranza troppo rissosa?

Benevento è l'unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centrodestra.

Ma attenzione perché le dimissioni non sono irrevocabili. Ci sono 20 giorni per ritirarle e la finestra utile utile per votare quest'anno scade il 24 febbraio. Pertanta Mastella potrebbe ancora ripensarci.