A cura della Redazione

110 chili di hashish impacchettata in 5 grossi borsoni. La scoperta è dei Carabinieri della Tenenza di Arzano, in una macchina lasciata in strada in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore.

Una Lancia Y era ferma lungo la carreggiata, ancora con il motore acceso. I militari hanno notato il veicolo e i borsoni custoditi nell’abitacolo. La sorpresa quando, sfilate le zip, sono emersi centinaia di panetti di hashish pronti per essere tagliati e dosati.

Il sequestro è scattato a carico di ignoti ma proseguono le indagini per individuare i proprietari di quel carico.

