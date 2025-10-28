A cura della Redazione

Sembra la scena di un vecchio film con Bud Spencer e Terence Hill, ma è accaduto davvero ad Arzano. In un appartamento del rione, una lite di coppia è degenerata in una violenta aggressione.

Prima due coltellate al fianco, poi un morso tra spalla e collo. Infine il lancio di una cassettiera e di una bottiglia di vetro. Protagonisti: un uomo ai domiciliari e la sua compagna 47enne, che condivideva con lui quelle quattro mura diventate un ring.

Non è chiaro cosa abbia acceso la miccia, ma le urla si sono sentite in tutto il quartiere. L’uomo, ferito in modo lieve, è riuscito a divincolarsi prima che la lama lo colpisse in profondità. Quando i carabinieri della tenenza di Arzano sono arrivati sul posto, la scena parlava da sola: mobili spostati, vetri a terra e una donna ancora fuori di sé.

La 47enne è stata arrestata per maltrattamenti e percosse, mentre il compagno è stato medicato sul posto. Una notte di ordinaria follia, in cui la realtà ha superato di gran lunga la fantasia del cinema.