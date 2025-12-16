A cura della Redazione

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli, costando la vita a un ragazzo di soli 16 anni e lasciando gravemente ferito il suo amico di 17.

I due giovani stavano raggiungendo la scuola ad Arco Felice viaggiando in scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un’automobile lungo via Fasano. L’impatto è stato violentissimo: il 16enne, residente a Marano, è morto sul colpo, mentre il 17enne, originario di Bacoli, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I veicoli coinvolti nello schianto sono stati posti sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per chiarire eventuali responsabilità.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città e dei comuni limitrofi, suscitando profondo cordoglio e sgomento per l’ennesima tragedia che coinvolge giovanissimi sulle strade del territorio.