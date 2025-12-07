A cura della Redazione

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Pomigliano d’Arco e del nucleo operativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in viale Terracciano nei pressi di un istituto bancario. Il personale della banca avevano scoperto un foro praticato nel vano che ospita le cassette di sicurezza.

Secondo gli accertamenti svolti dai militari, ignoti avrebbero realizzato un tunnel sotterraneo completo di impianto di illuminazione, pronto per essere percorso e utilizzato per accedere all’istituto.

Le indagini proseguono per scoprire chi si nasconde dietro lo scavo.