Il Giardino delle zucche: un angolo americano in Campania Avreste mai pensato di poter respirare l'atmosfera della Festa del Ringraziamento americano senza dover salire su un aereo? Questo è possibile nel “Giardino delle zucche" di Pignataro Maggiore (CE).

L’idea è quella di Emily Turino, un’italo-americana cresciuta in Connecticut che ha ereditato dalla sua famiglia la passione per l’agricoltura e per il giardinaggio, un perfetto connubio tra natura e tradizione. Le protagoniste del progetto sono proprio le zucche: queste, infatti, sono oltre 90.000 e, ogni anno, ad ottobre, nel Giardino vengono piantate migliaia di specie. I visitatori scelgono la favorita che, trasportandola con i tradizionali ‘’redwagon’’(carrettini rossi) al termine della giornata, funge da gustosa decorazione per le loro tavole autunnali.

Thanksgiving Tree Patch: il Giardino sorprende anche d’inverno. A partire da novembre 2025, il luogo ha introdotto una speciale novità: il Thanksgiving Tree Patch, omaggio alla tradizione americana della Festa del Ringraziamento. Infatti, nel periodo invernale, a riempire ‘i carretti rossi’ degli avventori sono gli abeti scelti tra quelli di tutta la distesa e decorati con gli addobbi forniti nell'apposita area. Come ogni tradizione che si rispetti, anche la cucina assume un ruolo importante: il campo, infatti, mette a disposizione un’area food dove poter gustare prelibatezze statunitensi, tra cui il tipico tacchino ripieno, cinnamon rolls e marshmallow da abbrustolire davanti al fuoco.

Cosa rende questo posto cosi speciale? La chiave del successo è proprio la capacità della famiglia Turino di creare un legame tra l’amore per la natura e quello per la vita. “Semina ricordi, coltiva emozioni” è il giusto slogan dell’evento come occasione per condividere la genuinità dei piccoli gesti e tenere sempre vivo , oltre che al proprio abete, il ricordo di un’esperienza all’insegna della semplicità e della gratitudine.