A cura della Redazione

La Comunità della Chiesa Madre "Santa Maria delle Vergini" di Scafati, retta da don Gennaro Romano, annuncia la presentazione ufficiale del Calendario di Santa Maria delle Vergini 2026, accompagnata da una mostra fotografica che celebra la storia, la devozione e i momenti più significativi legati alla festa patronale.

L'iniziativa si terrà domenica 30 novembre, a partire alle ore 10, negli spazi della parrocchia, nella centralissima piazza Vittorio Veneto.

Il calendario – arricchito da immagini evocative della tradizione religiosa scafatese e dai principali appuntamenti dell'anno 2026 – nasce dal lavoro di un team di fotografi e collaboratori locali che da tempo raccontano la vita della comunità scafatese.

La mostra fotografica, aperta con ingresso libero, offrirà ai visitatori un percorso visivo tra i momenti più rappresentativi della festa patronale e del legame della città con la sua Patrona. Sarà possibile visitarla fino al 25 dicembre 2025.

L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento che unisce memoria, identità e devozione, rinnovando una tradizione profondamente radicata nella vita culturale e spirituale di Scafati.