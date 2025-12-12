A cura della Redazione

La Polizia di Stato di Napoli ha sequestrato due auto di grossa cilindrata risultate provento di furto, al termine di un inseguimento avvenuto negli scorsi giorni lungo la rete autostradale campana.

Tutto è iniziato alla barriera di Napoli Nord, dove gli agenti della Sottosezione Autostradale di Caserta Nord hanno intercettato due veicoli sospetti. Alla vista della pattuglia, i conducenti hanno accelerato e si sono dati alla fuga per evitare il controllo.

Il Centro Operativo di Napoli ha quindi disposto l’intervento di una pattuglia del Distaccamento di Nola, che ha rintracciato i mezzi nelle vicinanze dell’area di servizio “Tre Ponti”, sull’A30. Ma anche in questo caso i guidatori, per sottrarsi alla cattura, hanno invertito la marcia in autostrada, percorrendo contromano alcuni metri prima di abbandonare le auto sulla corsia di emergenza. Gli occupanti, scesi rapidamente dai veicoli, si sono poi dileguati a piedi nelle campagne circostanti.

Gli accertamenti successivi hanno confermato che entrambi i veicoli erano stati rapinati, e uno di essi era già stato utilizzato nelle province di Napoli, Caserta e Salerno per compiere diversi reati di natura predatoria.

All’interno delle auto gli agenti hanno rinvenuto anche arnesi da scasso, prontamente sequestrati.

Proseguono le indagini per risalire agli autori della fuga e ai responsabili dei colpi commessi con i veicoli intercettati.