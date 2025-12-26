I Carabinieri - allertati dal 112 - sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare per un 47enne ferito.
L’uomo era in ospedale per una ferita d’arma da fuoco al gluteo. Dai primi accertamenti pare che la sera del 24 dicembre verso le 19.30 il 47enne, mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d’Arco in piazza Giovanni Leone, sarebbe stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro.
La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Pomigliano d’Arco per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.