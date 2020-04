A cura della Redazione

I carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti G.D., 46enne di Pollena Trocchia guà noto alle Forze dell'ordine.

Sorpreso dai militari a cedere una dose di hashish ad un “cliente” ha provato a fuggire ma è stato immediatamente bloccato.

Nella sua abitazione, luogo in cui è stata estesa la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto altri 40 grammi della stessa sostanza già suddivisi in 19 stecchette pronte per lo smercio e 110 euro di contante ritenuto provento illecito.

Sequestrati anche materiale vario per confezionare e pesare la sostanza.

Il 46enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.