Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Circumvallazione ovest al Parco Verde di Caivano.

Qui hanno rinvenuto una busta di cocaina per un peso di circa 31 grammi, la somma di 3.525 euro, due bilancini, diverso materiale per il confezionamento della droga, un cellulare ed un monitor collegato ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio.

C. L., 44enne napoletano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per evasione.