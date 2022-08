A cura della Redazione

Il Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, chiederà al Governo nazionale il riconoscimento dello stato di calamità naturale dopo l'alluvione di ieri, che ha devastato ilc entro storico della cittadina avellinese.

Lo annuncia il sindaco Costantino Giordano, che ha avuto anche un colloquio con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il consigliere regionale Maurizio Petracca.

"Ringrazio il governatore per il supporto e tutta la Regione Campania per la solidarietà - ha detto il sindaco -. Monteforte ha bisogno di aiuti in questo momento delicatissimo".

Nel frattempo, è stata chiusa via Loffredo, una delle arterie più colpite e in pratica sommersa da una devastante colata di fango e detriti, che ha trascinato con sé ogni cosa. Presso la stessa strada è attivo un Comando avanzato dei Vigili del Fuoco per segnalazioni e urgenze da parte dei cittadini. "Sarà raggiunbile solo a piedi", fa sapere il Comune.

Il primo cittadino infine ha invitato i residenti a non uscire di casa, se non per situazioni di necessità e urgenti, fino alle 21 di stasera.