A cura della Redazione

Altra allerta meteo "gialla" in Campania. Il nuovo avviso di criticità idrogeologica (attualmente ve ne è uno in vigore fino alle ore 21 di stasera) scatterà dalle ore 12 di giovedì 11 agosto e si protrarrà fino alle 21.

Il maltempo che ha provocato notevoli danni in tutta la regione con smottamenti del terreno, allagamenti e colate di fango e detriti, esondazioni dei corsi d'acqua, dunque, continuerà ad imperversare sul territorio.

La Protezione Civile invita gli Enti competenti, primi tra tutti i Comuni, a verificare il regolare funzionamento dei sistemi di raccolta delle acque piovane, a monitorare i corsi d'acqua a rischio esondazione e le aree già colpite dall'alluvione di ieri, a prestare attenzione ai sottopassi stradali, alle strutture che potrebbero subire danni dal vento e al verde pubblico, in particolare gli alberi.

Per la giornata di domani sono previste nubi in aumento con locali precipitazioni, a carattere di rovesci o temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.