Bomba d'acqua sulla Campania. Il maltempo ha fatto danni un po' ovunque. Disagi a Torre Annunziata, dove gran parte delle strade si sono trasformate in canali stile Venezia. Completamente allagati corso Umberto I, via Gino Alfani, via Poerio, corso Vittorio Emanuele III, via Talamo. Particolarmente grave la situazione sulla Rampa Porto, che collega il centro all'area del litorale: qui si è formata una cascata sulle scale di fronte la Chiesa del Carmine, con l'acqua che defluiva con una potenza devastante.

Un po' in tutta la città oplontina sono saltati tombini, ci sono alberi divelti, cornicioni dei palazzi del centro storico staccatisi, fortunatamente senza provocare feriti. Tante le chiamate ai vigili del fuoco.

La marea d'acqua sulla Rampa Porto a Torre Annunziata (video pagina Facebook Torre Annunziata News)

La situazione più critica si registra nell'Avellinese. A Monteforte Irpino un vero e proprio fiume di fango e detriti si è riversato dalle montagne nel centro cittadino, spazzando via ogni cosa che si trovasse sul percorso. Auto in balia dell'acqua, trascinate per centinaia di metri, e persone evacuate dalle loro abitazioni. Locali commerciali completamente allagati. Il sindaco ha invitato la popolazione a non uscire di casa. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.

E domani, mercoledì 10 agosto, nova allerta meteo dalle ore 12 alle 21.