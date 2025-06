A cura della Redazione

Arrestato dagli agenti del Commissariato di Pompei un individuo accusato di due furti aggravati a Pompei avvenuti il 21 e il 24 febbraio 2025. L'uomo è finito in manette a seguito di un'indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, tanto da giustificare l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

Nel primo caso, l'indagato ha forzato la chiusura centralizzata di un'auto parcheggiata, rubando due zaini, due computer e un portafogli. Nel secondo episodio, l'uomo ha tentato di compiere un furto simile utilizzando un disturbatore di frequenze (uno "jammer") per disattivare la chiusura automatica dell'auto, ma non è riuscito nel suo intento per il pronto intervento degli agenti del Commissariato di Pompei.

Grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata è stato possibile raccogliere elementi di prova tali da permettere l'identificazione dell'autore. Dopo l'arresto, l'individuo è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale.