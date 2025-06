A cura della Redazione

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Luigi Palomba a Torre del Greco, hanno notato sopraggiungere uno scooter condotto da un giovane con uno zaino in spalla; lo stesso, dopo aver parcheggiato il mezzo, si è diretto, con fare guardingo, verso l’ingresso di uno stabile.

I poliziotti lo hanno quindi controllato, rinvenendo all’interno dello zaino 30 panetti di hashish del peso complessivo di 3 kg e una busta contenente un pezzo di cocaina del peso di 105 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dagli agenti di polizia.