Grande successo dell’iniziativa “Notte tra storia, musica ed emozioni”, svoltasi venerdì 20 giugno e voluta dall’assessore alla Cultura del Comune di Torre Annunziata Lina Nappo.

“Il concerto a lume di candela all’interno del Santuario dello Spirito Santo e la passeggiata culturale tra i vicoli della Provolera hanno creato una connessione con l’anima popolare dei nostri borghi”, scrive il sindaco Corrado Cuccurullo sulla sua pagina Facebook”.

Musicisti e ballerini si sono esibiti nel Santuario dello Spirito Santo (chiesa del Carmine) e nel rione, mentre le studentesse del Marconi-Galilei hanno sfilato nei vicoli del quartiere.

Un plauso al Comitato di Quartiere, presieduto da Rosaria Langella, per l’impegno quotidiano profuso per la rinascita del rione.

Ieri, sempre nel quartiere Provolera, la rassegna “Libri alla Pruvulera”. Stasera, domenica 22 giugno, invece ultima serata di eventi.

Alle ore 18,00 in via Andrea Costa, angolo via Parini, momento ludico per i più piccoli a cura di Rosaria Vitulano dell’Associazione e Libreria “LiberT.A.”: letture animate e laboratorio creativo.

Alle 19.30 in via Parini n. 28 incontro con Carlo Avvisati, giornalista, storico e scrittore. Saluti istituzionali: Lina Nappo, assessore alla Cultura Città di Torre Annunziata. Discutono con Carlo Avvisati: Elisa Esposito, Archeoclub d’Italia sez. di Torre Annunziata “Mario Prosperi”; Antonio Irlando, giornalista e architetto; Felicio Izzo, dirigente scolastico; Gaetano Panariello, dirigente scolastico e scrittore; Giovanni Taranto, giornalista e scrittore; Vincenzo Marasco, presidente del Centro Studi Storici “Nicolò d’Alagno” APS e giornalista Modera: Fabio Cannavale, Associazione e Libreria “LiberT.A.”.