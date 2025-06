A cura della Redazione

Attivato il servizio di trasporto via mare da Torre Annunziata a Capri.

Tutti i giorni, alle ore 7,30, è in partenza dal porto di Torre Annunziata, molo Crocelle, il traghetto Alilauro Gruson diretto a Capri (arrivo alle ore 9,12) con scalo a Castellammare e Sorrento. La partenza da Capri per Torre Annunziata è prevista per le 16,55.

Costo del biglietto, acquistabile sul posto prima della partenza, è di 27,50 euro.