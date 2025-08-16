A cura della Redazione

Tragedia ieri mattina lungo l’Asso Mediano, dove un 26enne di Afragola ha perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno trasportato il giovane in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli.

Nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è deceduto in tarda serata a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.