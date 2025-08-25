Carabinieri impegnati anche sulla terraferma: segnalazioni per droga e motociclisti senza casco
I Carabinieri della Compagnia di Sorrento, insieme ai colleghi della stazione di Capri, hanno intensificato i controlli in mare per garantire sicurezza e rispetto delle norme di navigazione.
Durante le verifiche lungo le coste dell’isola dei Faraglioni sono state elevate 17 contravvenzioni, per un importo complessivo di circa 4mila euro.
In particolare:
- 15 multe hanno riguardato diportisti che avevano ancorato o navigavano troppo vicino alla costa, in aree vietate e quindi pericolose per la sicurezza di bagnanti e altri natanti.
- 2 sanzioni sono state invece comminate a chi procedeva a velocità superiori a 10 nodi o in assetto planante in zone interdette.
Parallelamente, i Carabinieri hanno effettuato controlli anche sulla terraferma, fermando diversi motociclisti senza casco e segnalando due persone alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.
Le attività proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza in mare e a terra.