A cura della Redazione

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel capoluogo sannita e in provincia nel corso del fine settimana, anche in occasione di eventi musicali. L’operazione, disposta dal Comando Provinciale di Benevento con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di quattro persone alla Prefettura.

I sequestri

A Paolisi , lungo la statale Appia, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno trovato un cittadino italiano in possesso di 1 grammo di hashish .

Nel Rione Libertà di Benevento , in via Silvio Pellico, un uomo è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente circa 12 grammi di marijuana : fermato e segnalato, con sequestro della sostanza.

Sempre a Benevento, in via Bonazzi , i finanzieri hanno sequestrato a un altro soggetto circa 3 grammi di hashish .

Infine, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno trovato 1 grammo di cocaina addosso a un cittadino italiano.

Legalità e sicurezza

Tutti i detentori sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento.

Le operazioni – spiegano dal Comando Provinciale – rientrano nel piano di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, “a tutela della legalità e della sicurezza della collettività”, con controlli rafforzati soprattutto in occasione di eventi e nei fine settimana.