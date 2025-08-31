A cura della Redazione

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario in Campania. È accaduto all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove un medico di turno al pronto soccorso è stato minacciato e poi aggredito da un 28enne che stava visitando dopo un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano, che hanno ricostruito la vicenda e identificato l’autore del gesto.

Il medico ha riportato lesioni con prognosi di tre giorni, mentre il giovane è stato denunciato per lesioni a personale sanitario.

Un nuovo campanello d’allarme che riporta l’attenzione sulla necessità di tutelare maggiormente medici e operatori sanitari, sempre più spesso vittime di episodi di violenza nei pronto soccorso. E poi ci chiediamo perché i concorsi per l'assunzione di personale per la medicina d'urgenza vanno deserti.