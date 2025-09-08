A cura della Redazione

Un giorno di festa si è trasformato in un incubo durante la cerimonia della Prima Comunione di una bambina. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano hanno arrestato un uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza molesta, dopo che aveva minacciato di morte la moglie davanti ai parenti e agli invitati.

L’episodio è avvenuto in un albergo della zona, dove era in corso il pranzo di famiglia. Alcuni clienti, spaventati dalla scena, hanno allertato il 112: «Correte, altrimenti qui ci scappa il morto!».

Quando i militari sono arrivati, l’uomo stava ancora litigando con il suocero, che tentava di difendere la figlia 36enne dalle aggressioni del marito. In evidente stato di ebbrezza, il 40enne ha inveito contro la moglie e ha cercato più volte di aggredirla, venendo bloccato solo grazie all’intervento dei Carabinieri. «Giuro che stasera ti appiccio, ti do fuoco a te e a tuo padre» ha urlato l’uomo, davanti agli occhi attoniti dei presenti.

La donna, scossa e sotto shock, è stata assistita dal personale del 118 intervenuto sul posto.

In caserma, il 40enne è stato sottoposto all’alcol test, risultato positivo con valori di 1,54 g/l e 1,58 g/l, ben oltre il limite consentito per la guida (0,5 g/l). Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già stato arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della stessa moglie.

Per la vittima è stato attivato immediatamente il codice rosso, con la donna che ha formalizzato denuncia contro il marito.