A Villaricca i carabinieri della locale Stazione dopo incessanti indagini tradizionali e analizzando le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona hanno individuato e denunciato le persone che verosimilmente – durante la cerimonia folkloristica della ‘ballata dei gigli’ dello scorso 10 settembre – avrebbero aggredito un 18enne di origini malesi ricorso alle cure mediche con 7 giorni di prognosi.

Gli indagati sono un 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine e due 31enni del posto incensurati. I tre dovranno rispondere di aggressione e lesioni in concorso a sfondo razziale.