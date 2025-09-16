A cura della Redazione

Una giornata all’insegna degli spaventi, ma fortunatamente a lieto fine, quella vissuta ieri ad Anacapri, dove due uomini, entrambi 31enni, si sono smarriti a poche ore di distanza l’uno dall’altro in due aree diverse del territorio.

Il primo episodio intorno a mezzogiorno, quando un 31enne della provincia di Caltanissetta, in discesa dal Monte Solaro, ha perso l’orientamento finendo in una zona impervia e isolata. In difficoltà e impossibilitato a tornare indietro, ha contattato il 112. A raggiungerlo sono stati i carabinieri della Stazione di Anacapri, che lo hanno individuato, recuperato e assistito sul posto.

Poche ore dopo, intorno al tramonto, un secondo escursionista – anch’egli 31enne, originario della provincia di Matera – si è smarrito nei pressi di via Castagnelle, sempre ad Anacapri. In contatto telefonico con i militari della Stazione di Capri, è stato localizzato prima che il cellulare si spegnesse per esaurimento della batteria. Provato, ma in buone condizioni, è stato riaccompagnato in sicurezza.

Due episodi ravvicinati che confermano l’importanza della prudenza nei percorsi naturalistici isolati e del supporto tempestivo delle forze dell’ordine. I Carabinieri raccomandano agli escursionisti di affrontare i sentieri con l’equipaggiamento adeguato, evitando di avventurarsi da soli in aree sconosciute o al calare del sole.