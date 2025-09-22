A cura della Redazione

Attimi di terrore in un appartamento a due passi dal centro cittadino di Giugliano, dove un 20enne ha aggredito il fratello minore di 14 anni armato di una forchetta. A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano, intervenuti insieme ai sanitari del 118.

Il ragazzo, ferito al collo, alle braccia e alla spalla sinistra, è stato soccorso dai medici che hanno disposto per lui una prognosi di 30 giorni.

L’aggressore, anche lui con lievi ferite da colluttazione, ha ammesso ai militari di aver colpito il fratello “per punire il nonno”, ritenuto responsabile di preferire il nipote più piccolo.

La forchetta sporca di sangue è stata sequestrata. Il 20enne, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e condotto in carcere.