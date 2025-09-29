A cura della Redazione

Momenti di tensione ieri sera a Pomigliano d'Arco dopo un incidente stradale che ha coinvolto un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo. In seguito al tamponamento, è scoppiata una violenta lite tra i due conducenti, attirando l’attenzione di alcuni clienti di un bar della zona.

Uno dei presenti, un uomo di 54 anni, si sarebbe avvicinato per tentare di placare gli animi. In quel momento, il conducente di uno dei due veicoli lo ha colpito con una coltellata al petto, per poi darsi alla fuga.

La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Pomigliano d’Arco, che stanno conducendo indagini e rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare l’aggressore.