A cura della Redazione

Su delega della Procura Distrettuale di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di circa quarant’anni, gravemente indiziato del reato di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini, competente in materia di violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione.

Le contestazioni riguardano fatti che sarebbero stati commessi tra marzo e giugno 2025 nei territori di Giugliano in Campania (NA) e Castel Volturno (CE).

Secondo quanto emerso dalle indagini tecniche, l’uomo avrebbe indotto in modo sistematico la propria compagna, minorenne sedicenne, a prostituirsi. Avrebbe inoltre procacciato i clienti e organizzato gli incontri in strutture appartate o camere d’albergo, trattenendo i relativi guadagni.