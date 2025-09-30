A cura della Redazione

Alle prime luci dell'alba di questa mattina è stata condotta a Caivano una vasta operazione ad “alto impatto” che ha visto coinvolte numerose forze dell’ordine in un’azione congiunta sul territorio. L’intervento ha avuto l’obiettivo di contrastare attività illecite, rafforzare la sicurezza urbana e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone, effettuate decine di perquisizioni e sequestrati diversi quantitativi di tabacchi lavorati esteri (TLE). Le attività hanno riguardato anche verifiche amministrative e accertamenti sulla circolazione stradale.

L’operazione ha coinvolto un ingente dispositivo interforze. Per la Polizia di Stato erano presenti operatori della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Per l’Arma dei Carabinieri sono intervenuti militari della Compagnia di Caivano, del Gruppo di Castello di Cisterna, delle Aliquote di Pronto Impiego di Napoli e del Reggimento Campania.

Determinante anche il contributo della Guardia di Finanza, rappresentata dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli, dal Gruppo di Frattamaggiore e da un’unità cinofila. Presenti inoltre operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia Metropolitana, a supporto delle attività di controllo e sicurezza.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di presidio e monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

