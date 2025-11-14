A cura della Redazione

Ad Arzano i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato tre minorenni di 17, 17 e 16 anni, e denunciato un 18enne, tutti residenti nel comune napoletano, con l’accusa di rapina aggravata.

L’episodio risale alla notte scorsa, quando un 25enne di Casoria si è presentato alla Stazione dei Carabinieri denunciando di essere stato rapinato mentre sostava in auto in Corso Salvatore d’Amato. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da tre giovani armati di pistola e taser, che gli avrebbero sottratto alcuni gioielli e una sigaretta elettronica, fuggendo poi a bordo di un’auto.

La pattuglia della Tenenza, allertata e già in zona, ha individuato poco dopo in Piazza Marconi il veicolo corrispondente alla descrizione. A bordo vi erano i quattro giovani. Durante il controllo, uno di loro è stato trovato in possesso della sigaretta elettronica rubata, mentre la vittima – giunta successivamente sul posto – ha riconosciuto i tre minorenni come autori della rapina.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire, nell’abitazione di uno dei minori, una pistola a pallini priva di tappo rosso, poi sequestrata.

I tre arrestati sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Napoli, ai Colli Aminei, mentre proseguono le indagini per accertare se il gruppo possa essere responsabile di altre rapine avvenute nella zona.