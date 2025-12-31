A cura della Redazione

Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegalmente detenuti, pronti per essere immessi sul mercato in vista delle festività natalizie, è stata sequestrata nel corso di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Mondragone.

L’attività è stata svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta nell’ambito dell’intensificazione dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti durante il periodo natalizio. Il sequestro è avvenuto all’interno di un’abitazione situata nel Comune di Mondragone, dove, nel garage dell’immobile, è stato scoperto un vero e proprio arsenale di materiale pirotecnico.

Secondo quanto accertato, i fuochi d’artificio erano detenuti senza alcuna autorizzazione, in locali del tutto inidonei e in assenza totale di misure di sicurezza, con un grave e concreto pericolo per l’incolumità pubblica. In totale sono stati sequestrati circa 4.000 prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di 1.260 chilogrammi.

Tra il materiale rinvenuto figuravano anche diverse “bombe cilindriche da mortaio”, artifici pirotecnici particolarmente pericolosi e riservati esclusivamente a persone in possesso di specifiche competenze tecniche e autorizzazioni.

Il proprietario dell’immobile, un sessantenne residente a Mondragone, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza del costante presidio di legalità esercitato dalla Guardia di Finanza sul territorio, soprattutto in occasione delle festività natalizie, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire l’utilizzo di prodotti potenzialmente dannosi per l’incolumità dei consumatori.