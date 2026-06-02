Tre giovani in ospedale per assunzione di droga: minore in pericolo di vita

A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti nell’Ospedale di Frattamaggiore, dove poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. Il più piccolo dei tre, infatti, si trovava in grave crisi respiratoria.

Da una prima ricostruzione, pare che i tre — dopo essersi riuniti a casa del minore — abbiano consumato ciò che in rete viene chiamato “miele da sballo”. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. I genitori del minorenne, presenti in casa, hanno immediatamente chiamato il 118. Il vasetto contenente lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. Dai primi accertamenti speditivi, il contenuto del barattolo — sequestrato — è risultato positivo ai cannabinoidi.

Fortunatamente, i ragazzi di 19 e 22 anni, pur essendo in stato di shock, sono stati già dimessi; viceversa, il minorenne è stato trasferito presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli, dove attualmente si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita.