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Pomigliano e Marigliano, proteste studentesche: quattro minorenni nei guai
Circa 500 giovani in piazza. Sequestrati petardi, fumogeni e un martello frangivetro. Ferita una 17enne
Manifestazioni studentesche a Pomigliano d'Arco e Marigliano, dove nella giornata di giovedì 22 ottobre sono scesi in strada complessivamente circa 500 giovani. Durante le proteste sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato quattro minorenni per i quali è prevista una denuncia alla Procura competente.
A Pomigliano d'Arco, una studentessa di 17 anni ha accusato un malore in seguito all'esplosione ravvicinata di un petardo. A Marigliano, invece, un 15enne è stato trovato in possesso di un martello frangivetro.
Pomigliano d'Arco, petardi e fumogeni durante la manifestazione
Circa 300 ragazzi, presumibilmente studenti, hanno attraversato le strade di Pomigliano d'Arco durante una manifestazione caratterizzata dall'esplosione di numerosi petardi e dall'accensione di diversi fumogeni.
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Nei pressi dell'istituto Matilde Serao, in via Carducci, una studentessa di 17 anni ha accusato un malore a causa dello scoppio ravvicinato di un petardo.
La ragazza è stata soccorsa e visitata sul posto dal personale del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
Tre minorenni identificati: sequestrati petardi, fumogeni e marijuana
Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno identificato un 14enne e due 16enni, ritenuti responsabili di alcune delle esplosioni avvenute durante il corteo.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
I tre ragazzi sono stati trovati in possesso di tre petardi del tipo Kobra, alcune scatole contenenti piccoli petardi di libera vendita, tre fumogeni, un bengala, un passamontagna e una maschera di Salvador Dalí, resa celebre dalla serie televisiva La casa di Carta.
Nelle tasche di uno dei due 16enni i militari hanno inoltre rinvenuto una dose di marijuana.
I tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori e saranno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Marigliano, 15enne con passamontagna e martello frangivetro nello zaino
Un'altra manifestazione si è svolta a Marigliano, dove circa 200 giovani si sono radunati nei pressi della villa comunale, lungo corso Umberto.
Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato un 15enne con il volto coperto da un passamontagna.
All'interno del suo zaino è stato trovato un martello frangivetro. Anche il ragazzo è stato affidato ai genitori e sarà denunciato.
Proposto il Daspo urbano per tutti e quattro i minorenni
Per i quattro ragazzi coinvolti nei due episodi, i carabinieri procederanno anche con la proposta di applicazione del Daspo urbano, una misura amministrativa che può comportare limitazioni all'accesso a determinate aree.
Le rispettive posizioni saranno valutate dalle autorità competenti. Per tutti resta ferma la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.
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