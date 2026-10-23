Pomigliano e Marigliano, proteste studentesche: quattro minorenni nei guai

Manifestazioni studentesche a Pomigliano d'Arco e Marigliano, dove nella giornata di giovedì 22 ottobre sono scesi in strada complessivamente circa 500 giovani. Durante le proteste sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato quattro minorenni per i quali è prevista una denuncia alla Procura competente.

A Pomigliano d'Arco, una studentessa di 17 anni ha accusato un malore in seguito all'esplosione ravvicinata di un petardo. A Marigliano, invece, un 15enne è stato trovato in possesso di un martello frangivetro.

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Pomigliano d'Arco, petardi e fumogeni durante la manifestazione

Circa 300 ragazzi, presumibilmente studenti, hanno attraversato le strade di Pomigliano d'Arco durante una manifestazione caratterizzata dall'esplosione di numerosi petardi e dall'accensione di diversi fumogeni.

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Nei pressi dell'istituto Matilde Serao, in via Carducci, una studentessa di 17 anni ha accusato un malore a causa dello scoppio ravvicinato di un petardo.

La ragazza è stata soccorsa e visitata sul posto dal personale del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Tre minorenni identificati: sequestrati petardi, fumogeni e marijuana

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno identificato un 14enne e due 16enni, ritenuti responsabili di alcune delle esplosioni avvenute durante il corteo.

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I tre ragazzi sono stati trovati in possesso di tre petardi del tipo Kobra, alcune scatole contenenti piccoli petardi di libera vendita, tre fumogeni, un bengala, un passamontagna e una maschera di Salvador Dalí, resa celebre dalla serie televisiva La casa di Carta.

Nelle tasche di uno dei due 16enni i militari hanno inoltre rinvenuto una dose di marijuana.

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I tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori e saranno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Marigliano, 15enne con passamontagna e martello frangivetro nello zaino

Un'altra manifestazione si è svolta a Marigliano, dove circa 200 giovani si sono radunati nei pressi della villa comunale, lungo corso Umberto.

Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato un 15enne con il volto coperto da un passamontagna.

All'interno del suo zaino è stato trovato un martello frangivetro. Anche il ragazzo è stato affidato ai genitori e sarà denunciato.

Proposto il Daspo urbano per tutti e quattro i minorenni

Per i quattro ragazzi coinvolti nei due episodi, i carabinieri procederanno anche con la proposta di applicazione del Daspo urbano, una misura amministrativa che può comportare limitazioni all'accesso a determinate aree.

Le rispettive posizioni saranno valutate dalle autorità competenti. Per tutti resta ferma la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.